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В ДТП с двумя автомобилями под Псковом пострадали семь человек

Инцидент произошел на автодороге Великие Луки - Невель

ПСКОВ, 10 июля. /ТАСС/. Семь человек, в том числе три ребенка, пострадали в результате столкновения двух автомобилей на трассе в Великолукском районе Псковской области, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону, распространенном в среду.

"На 15-м километре автодороги Великие Луки - Невель произошло ДТП с участием двух легковых автомашин. В результате ДТП в автомашине ВАЗ пострадали двое взрослых и двое несовершеннолетних, в автомашине Ford - двое взрослых и один несовершеннолетний", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, тяжелые травмы получил водитель автомобиля ВАЗ. "Остальные - незначительные. Пока медики оказывают необходимую помощь и уточняют диагнозы", - отмечается в сообщении.

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