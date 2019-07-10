В Барнауле горит шестиэтажный дом

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания. По предварительным данным, жители дома успели эвакуироваться, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Горит шестиэтажный дом, пожар начался в квартире на пятом этаже и ушел под крышу. Пока площадь пожара составляет 400 кв. м. Людей из здания вывели, в том числе, из квартиры, где началось возгорание. От пожара очень сильный дым", - сказал собеседник агентства.

На объекте работают спасатели, предварительная причина пожара пока не известна.