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В Барнауле горит шестиэтажный дом

Пожар начался на пятом этаже и сейчас перекинулся на крышу

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Возгорание, начавшееся в квартире шестиэтажного дома, перекинулось на крышу здания. По предварительным данным, жители дома успели эвакуироваться, сообщили ТАСС в мэрии города.

"Горит шестиэтажный дом, пожар начался в квартире на пятом этаже и ушел под крышу. Пока площадь пожара составляет 400 кв. м. Людей из здания вывели, в том числе, из квартиры, где началось возгорание. От пожара очень сильный дым", - сказал собеседник агентства.

На объекте работают спасатели, предварительная причина пожара пока не известна.

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