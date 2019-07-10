В ДТП в Ярославской области пострадали шесть человек

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Автобус ПАЗ столкнулся с эвакуатором в Рыбинском районе Ярославской области. В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщила журналистам пресс-служба УМВД России по Ярославской области.

"На 223-м км автодороги Сергиев Посад - Череповец в Рыбинском районе возле деревни Воробьевка произошло ДТП с участием автомашины-эвакуатора и автобуса ПАЗ. По уточненной информации, в результате ДТП пострадали водитель эвакуатора, житель Московской области 1974 г. р., водитель ПАЗ, житель Рыбинского района 1951 г. р., а также четыре пассажира автобуса - все жители Рыбинского района Ярославской области", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель эвакуатора не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом, который перевозил рабочих. На место происшествия выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики. По факту случившегося полиция проводит проверку.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах, водитель эвакуатора в тяжелом состоянии, жизни остальных пострадавших ничего не угрожает.