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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Задержанные в Керченском проливе украинские моряки начали знакомиться с материалами дела

9 июля всем фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Арестованные за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе украинские моряки начали ознакомление с материалами дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

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"Защиту уведомили о том, что все следственные действия по делу проведены, и моему подзащитному Сороке разъяснено, что он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника", - сказал он.

Во вторник всем фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции, что означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств.

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