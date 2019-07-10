Задержанные в Керченском проливе украинские моряки начали знакомиться с материалами дела

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Арестованные за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе украинские моряки начали ознакомление с материалами дела. Об этом ТАСС сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

"Защиту уведомили о том, что все следственные действия по делу проведены, и моему подзащитному Сороке разъяснено, что он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника", - сказал он.

Во вторник всем фигурантам предъявили обвинения в окончательной редакции, что означает завершение следственных действий, связанных со сбором и процессуальным закреплением доказательств.