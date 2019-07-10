Источник: в Красноярске задержали проректора Сибирского федерального университета

КРАСНОЯРСК, 10 июля. /ТАСС/. Первый проректор по экономике и финансам Сибирского федерального университета (Красноярск) Павел Вчерашний задержан по подозрению в должностном преступлении. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Он [Вчерашний] задержан сегодня по подозрению в должностном преступлении", - сказал источник. Официальные комментарии регионального управления Следственного комитета получить пока не удалось. В пресс-службе регионального управления ФСБ информацию о задержании комментировать отказались. Комментарием СФУ ТАСС также не располагает.

Весной 2017 года в отношении Вчерашнего Следственный комитет возбудил уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Его подозревали в том, что он дал распоряжение подчиненному сотруднику включить одного из студентов университета в список получателей грантов в номинации "Грант магистру", хотя оснований для этого не имелось. В результате его незаконных действий студент получил 150 тыс. рублей, которые использовал на личные цели. Тогда источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что "дело возбужденно по одному эпизоду, но всего есть подозрения в девяти таких эпизодах, они сейчас также изучаются".

В 2018 году уголовное дело в отношении Вчерашнего было прекращено.