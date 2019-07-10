В Петербурге полиция задержала злоумышленника, который угрожал сжечь чиновников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Петербургские полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что ударил, облил бензином и угрожал сжечь сотрудников городского комитета по контролю за имуществом, возбуждены два уголовных дела. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

Инцидент с сотрудниками комитета произошел при демонтаже ими незаконного кафе на улице Доблести. На место работ приехали 12-15 человек, которые напали на сотрудников, а затем один из прибывших облил представителей комитета бензином и угрожал поджечь. Сотрудники комитета вызвали полицию, нападавшие после этого разбежались.

"Сегодня в результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в противоправной деятельности у дома 5 по улице Доблести задержан 28-летний гражданин", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По факту инцидента возбуждены уголовные дела по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и по статье 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). Расследованием дел занимается Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

"В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому", - отметили в полиции.