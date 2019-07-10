Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован

БАРНАУЛ, 10 июля. /ТАСС/. Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Возгорание полностью ликвидировано. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем", - сказал собеседник агентства.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, к тушению привлекались 60 человек и 20 единиц техники. Ранее сообщалось, что из дома были эвакуированы 80 человек, из них 13 детей. Пострадавших и погибших нет.

Для жильцов подготовлен пункт временного размещения на 50 мест - пока в него никто не заселился. По данным мэрии Барнаула, туда завезена вода, постельные принадлежности, организуется питание.

По данным пресс-службы правительства Алтайского края, ситуация находится под контролем правительства региона. В случае необходимости правительство края готово принять незамедлительно дополнительные меры для помощи жильцам.