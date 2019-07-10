{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring Vostok

Суд продлил до 13 октября меру пресечения всем фигурантам дела Калви

Речь идет о партнере фонда Baring Vostok Вагане Абгаряне и директоре фонда по инвестициям Иване Зюзине

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до середины октября арест партнеру фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину, обвиняемым в мошенничестве.

На эту тему
Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Абгаряну и Зюзину меру пресечения в виде ареста до 13 октября", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд продлил до этой же даты домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву, признавшему вину, а также до 13 октября продлен срок содержания под стражей гендиректору компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову и директору финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю.

 

Теги
Дело в отношении основателя инвестфонда Baring VostokКалви, Майкл
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
В результате инцидента никто не пострадал
Читать полностью