Суд продлил до 13 октября меру пресечения всем фигурантам дела Калви

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до середины октября арест партнеру фонда Baring Vostok Вагану Абгаряну и директору фонда по инвестициям Ивану Зюзину, обвиняемым в мошенничестве.

В чем обвиняют Майкла Калви

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

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Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Абгаряну и Зюзину меру пресечения в виде ареста до 13 октября", - сказал собеседник агентства.

Ранее суд продлил до этой же даты домашний арест основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви и бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву, признавшему вину, а также до 13 октября продлен срок содержания под стражей гендиректору компании "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максиму Владимирову и директору финансового департамента фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю.