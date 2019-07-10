AFP: в промышленной зоне близ Марселя возник сильный пожар

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Сильный пожар возник в среду в промышленной зоне "Витроль" близ Марселя (департамент Буш-дю-Рон, юг страны). Об этом сообщило агентство France Presse.

На месте находятся около сотни пожарных, задействованы четыре пожарных самолета и один вертолет. Прервано движение по главной автостраде региона - А7, проходящей поблизости от зоны пожара. Поезда переведены на другие ветки железных дорог.

Огонь, согласно первым сведениям, возник в середине дня в районе железной дороги, причем сразу в нескольких местах. В настоящее время, как сообщили пожарные, "он угрожает промышленным объектам". Зона "Витроль", расположенная в двух десятках километров к западу от Марселя, является самым крупным сосредоточением промышленных предприятий и складов этого региона.