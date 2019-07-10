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Парламентские выборы на Украине - 2019

В Харькове совершено покушение на жизнь кандидата в депутаты от "Оппозиционной платформы"

По факту нападения Дмитрий Святаш написал заявление в полицию

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Покушение на жизнь депутата Верховной рады и кандидата в депутаты парламента от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Дмитрия Святаша во время встречи с избирателями совершено в среду вечером в Харькове. Об этом сообщила пресс-служба партии.

"Около 40 неизвестных в черной одежде, вооруженные ножами, кастетами, газовыми баллончиками, напали на парламентария. Нападавшие скандировали призывы физически уничтожить кандидата в народные депутаты. В результате Дмитрий Святаш получил ожоги рук и другие телесные повреждения. От применения слезоточивого газа пострадал не только кандидат в депутаты, но и люди, находившиеся рядом", - отмечается в сообщении.

По факту нападения Святаш написал заявление в полицию.

Это уже второе нападение на Дмитрия Святаша в ходе избирательной кампании. 3 июля в центре Харькова на него напала толпа воинствующих молодчиков.

Минувшей ночью неизвестные в Харькове также попытались поджечь приемную сопредседателя партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко.

Ранее националисты неоднократно нападали на палатки и агитаторов "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Харькове и уже обливали офис партии краской.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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