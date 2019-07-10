Британская полиция задержала мужчину, пытавшегося проникнуть внутрь Букингемского дворца

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Полиция Лондона задержала мужчину, который в ночь на среду перебрался через ограду Букингемского дворца и попытался проникнуть внутрь. Как сообщили газете "Evening Standard" в Скотленд-Ярде, стражи порядка не считают данный инцидент попыткой теракта.

"Двадцатидвухлетний мужчина был задержан в среду, 10 июля, около двух часов ночи сотрудниками отвечающего за охрану королевских и высокопоставленных особ подразделения столичной полиции. Задержание было произведено после того, как он перебрался через ограду парадных ворот Букингемского дворца. У него при себе не было обнаружено какого-либо оружия, и инцидент расследуется как не связанный с террором. Задержанный остается под стражей на территории полицейского участка в центральной части Лондона", - заявил представитель Скотленд-Ярда.

Источник в Букингемском дворце, в свою очередь, сообщил газете The Sun, что королева Елизавета II находилась во дворце и спала, когда нарушитель проник на территорию резиденции. По данным издания, молодой человек несколько минут ходил вокруг здания и стучался в закрытые двери перед тем, как был задержан. Собеседник The Sun обратил внимание на то, что 37 лет назад - 9 июля 1982 года - во дворец проник 33-летний маляр Майкл Фейган, который долгое время бродил по комнатам и был схвачен только после того, как вошел в спальню королевы, где она в тот момент находилась. Нашумевшая история считается самым большим из промахов, допускавшихся охраной британского монарха, и источник газеты не исключает, что задержанный мужчина мог быть подражателем Фейгана.