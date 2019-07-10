СМИ: в Греции двое россиян погибли из-за сильного шторма

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере пять иностранных туристов погибли в Греции из-за мощного шторма на севере полуострова Халкидики. Об этом сообщило в четверг Agence France-Presse со ссылкой на местную полицию.

По предварительным данным, среди погибших есть двое россиян - на них упало поваленное ветром дерево. Жертвами стихии также стали двое граждан Чехии и один турист из Румынии. В свою очередь агентство Reuters информировало, что еще 20 человек были госпитализированы.

Шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. На территории полуострова Халкидики прошли проливные дожди и сильный град, были повреждены здания и линии коммуникаций. Как сообщает пожарная служба Греции, в районе работают спасательные бригады.