Источник: в уголовном деле семерых сотрудников ФСБ присутствует лишь один эпизод разбоя

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следствие вменяет всего один эпизод разбойного нападения семерым сотрудникам ФСБ, заключенным под стражу в рамках дела о разбое. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

"В уголовном деле, в котором фигурируют семь сотрудников ФСБ, присутствует только один эпизод разбойного нападения. Все его участники, а это сотрудники спецподразделений "Альфа" и "Вымпел", а также управления "К" ФСБ России, были установлены и задержаны в кратчайшие сроки. Дополнительные эпизоды их возможной противоправной деятельности пока не выявлены", - сказал источник, уточнив, что следователи занимаются сбором доказательств вины арестованных.

2 июля в ФСБ России сообщили о задержании совместно с МВД России военнослужащих ФСБ, причастных к хищению денежных средств, принадлежащих частному предпринимателю. Детали уголовного дела следствием не раскрываются. Между тем 5 июля военный суд заключил под стражу пятерых сотрудников ФСБ и еще двоих отправил под домашний арест по уголовному делу, возбужденному по ч. 4 ст. 162 ("Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере") УК РФ. Фигурантами дела являются Х. Маргиев, Д. Капышкин, А. Карелин, Р. Оболенский, В. Урусов, Д. Чиквин и А. Власов. Кроме того, следователи проверяют арестованных на причастность к аналогичным преступлениям.