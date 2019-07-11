Число заразившихся кишечной инфекцией в диспансере под Хабаровском превысило 200 человек

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Число заболевших в психоневрологическом диспансере в Хабаровском крае, где произошла вспышка кишечной инфекции, превысило 200 человек. Большинство из них находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в четверг в учреждении.

Ранее сообщалось о 135 заразившихся в диспансере в Эльбане, 19 из них были доставлены в больницу Амурска.

"Количество заболевших - 214 человек, большинство в удовлетворительном состоянии, работают специалисты, в том числе из Амурска и Хабаровска", - сказал представитель учреждения, в котором проживают в общей сложности 456 человек.

"У нас находятся 19 человек, все из числа пациентов диспансера. Состояние среднее, идут на поправку. В учреждении будут находиться около 7-10 дней", - сказал ТАСС сотрудник Амурской центральной районной больницы.

Он уточнил, что состояние пациентов усугубилось имеющимися заболеваниями.

Как сообщила прокуратура региона, по факту произошедшего проводится проверка. "В ходе проверки [Амурской] городской прокуратурой будет дана оценка соблюдению должностными лицами указанного учреждения требований к содержанию подопечных и своевременному оказанию медицинской помощи заболевшим гражданам", - говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.