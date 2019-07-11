В Центральном Китае 11 человек погибли в результате наводнения

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 11 человек погибли, еще шесть числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Хунань в Центральном Китае. Об этом в четверг сообщил информационный портал Sina со ссылкой на местные власти.

По состоянию на 08:00 утра (03:00 мск) четверга, жертвами стихии стали 11 человек, еще шесть пропали без вести. От наводнения пострадали 10 городов и 76 уездов провинции, сообщает портал.

По информации Sina, площадь пострадавших сельскохозяйственных угодий достигла 187,4 тыс. га. Сумма прямого экономического ущерба оценивается в 5,31 млрд юаней (порядка $780 млн).

Сильные ливни обрушились на Хунань в субботу на прошлой неделе.

Наводнения, вызванные чрезмерными осадками с начала лета, также зафиксированы в провинциях Чжэцзян и Цзянси (восток), Сычуань (юго-запад), Гуйчжоу (юг), а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе (юг) и городе центрального подчинения Чунцине (юго-запад).