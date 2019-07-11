В Хабаровском крае возбудили дело после вспышки кишечной инфекции в интернате

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, из-за вспышки кишечной инфекции в психоневрологическом интернате. Об этом сообщает в релизе следственное управление СК РФ по региону.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей")", - говорится в распространенном релизе.

Вспышка кишечной инфекции произошла в психоневрологическом интернате в Эльбане. Состояние большинства пациентов оценивается как удовлетворительное, состояние госпитализированных - средней степени тяжести. Как сообщила журналистам министр социальной защиты населения Светлана Петухова, заболели 197 человек. Ранее сообщалось о 214 заболевших. "Роста новых случаев не фиксируется, распространение заболевания приостановлено", - сказала Петухова.

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщало, что сотрудники интерната обратились за помощью врачей несвоевременно, что повлекло ухудшение состояния пациентов. В самом интернате развернут инфекционный стационар, на месте работают специалисты из Амурска и Хабаровска, сотрудники Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование. В учреждении выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Прокуратура края начала проверку по факту случившегося.

Петухова также сообщила, что для контроля за ситуацией дополнительно было привлечено 20 сотрудников, всего в интернате работают около 250 человек. Из-за произошедшего могут приняты кадровые решения.

Эльбанский психоневрологический интернат предназначен для проживания граждан пожилого возраста, а также граждан, страдающих психическими расстройствами, и инвалидов от 18 лет. Там постоянно находятся 456 человек.