В Москве неизвестные с оружием ограбили руководителя одной из фирм, похитив 1,8 млн рублей

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Неизвестные совершили вооруженное нападение на руководителя одной из организаций в центре Москвы и похитили у него 1 млн 800 тыс. рублей. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе главка московской полиции.

"Накануне днем было совершено разбойное нападение на директора одной из коммерческих организаций в ресторане по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 9. В заведение ворвались четверо неизвестных, пригрозили потерпевшему огнестрельным оружием неустановленного типа и похитили у него барсетку с деньгами в сумме 1 млн 800 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой в особо крупном размере, совершенный группой лиц).