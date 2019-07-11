Суд снова арестовал экс-замглавкома Внутренними войсками МВД Варчука по новому делу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Московский гарнизонный военный суд (МГВС) заключил под стражу бывшего заместителя главнокомандующего Внутренними войсками МВД РФ Вячеслава Варчука по новому уголовному делу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал в отношений Варчука меру пресечения в виде заключения под стражу", - сказала представитель суда.

В июле прошлого года военный суд признал Варчука виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и приговорил к шести годам колонии строгого режима и штрафу в 20 млн рублей.

Решением суда он также лишен звания генерал-лейтенанта и права три года занимать руководящие должности.

Как сообщает газета "Коммерсантъ", Варчука вернули в следственный изолятор из колонии, где он должен был отбывать наказание. По данным газеты, следователи ВСУ предъявили Варчуку новое обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 и ч. 3 ст. 286 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий).