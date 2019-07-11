СК возбудил дела по фактам обстрелов силовиками Украины журналистов "Звезды" и жителей ДНР

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил четыре уголовных дела по фактам артиллерийских обстрелов украинскими военнослужащими жителей ДНР и съемочной группы телеканала "Звезда". Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, в результате обстрелов с 28 июня по 7 июля пострадали четыре местных жителя.

"Главным следственным управлением СК России по фактам артиллерийских обстрелов гражданских лиц на территории самопровозглашенной ДНР возбуждены еще четыре уголовных дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), - сообщили в СК. - В рамках уголовного дела об обстреле российских журналистов следователи проверят версию об обстреле съемочной группы с целью не допустить объективного освещения в средствах массовой информации событий на Донбассе".

По данным следствия, с 28 июня по 6 июля военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры в районе Донецка и Горловки. "В результате преступных действий украинских военных ранения получили четыре человека, не участвующих в вооруженном конфликте", - сообщили в ведомстве. Кроме того, 7 июля в районе поселка Коминтерново в ДНР были обстреляны журналисты телеканала "Звезда". В ходе обстрела они успели укрыться в безопасном месте и не пострадали.

Ранее начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что обстрел журналистов "Звезды" украинскими силовиками носил целенаправленный характер с целью "скрыть от мировой общественности результаты своей кровавой деятельности в Донбассе". По его словам, украинские военнослужащие с применением минометов обстреляли съемочные группы "Звезды" и корреспондентов пресс-службы Народной милиции, которые готовили репортаж об обстреле Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново.

Это уже третий случай с конца июня, когда украинские силовики открывают огонь по журналистам. В СК отметили, что российские следователи продолжают документировать факты преступного поведения украинских военнослужащих в отношении гражданского населения, не участвующего в конфликте.