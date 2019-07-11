Газовые баллоны взорвались в доме на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Два баллона с газом взорвались в жилом доме на северо-востоке Москвы. Информацию об этом подтвердили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

ЧП произошло в 12-этажном панельном доме по адресу: проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. "На 11-м этаже дома взорвались два баллона с газовоздушной смесью. После этого на месте ЧП произошла вспышка пара без последующего горения. Пожарные вывели из шестого подъезда, где произошел инцидент, девять человек", - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что разрушений не обнаружено.

По данным источника в экстренных службах, причиной взрыва стала ошибка рабочих при ведении сварочных работ на одном из этажей. Информация о пострадавших не поступала.

В новость внесены изменения (10:39 мск) - меняется источник информации; уточняется число взорвавшихся баллонов.