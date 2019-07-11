Эксперты назвали наиболее вероятную причину смерти российской гандболистки в Польше

ВАРШАВА, 11 июля. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Причиной гибели в Польше игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой, вероятнее всего, стало утопление. Об этом корреспонденту ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Эльблонге Ивона Петровская.

По словам представительницы прокуратуры, судебно-медицинская экспертиза состоялась в среду. "Предварительно, после проведенного осмотра эксперт информировал, что наиболее вероятной причиной смерти было утопление", - сказала она, подчеркнув, что следователи пока не получили официальное письменное заключение.

Делом о гибели россиянки занимается Районная прокуратура в Оструде. Расследование ведется по статье 155 Уголовного кодекса, которая касается непредумышленного убийства. Поясняя этот факт, Петровская указала, что прокурор принимает во внимание все возможные сценарии развития событий. "Помимо обычного несчастного случая, могло произойти что-то другое. Поэтому мы проверяем все детали этого дела более широко: опрашиваем свидетелей и анализируем место происшествия", - добавила она.

20-летняя российская спортсменка утонула в водоеме в ночь на 8 июля около одной из площадок прошедшего 2-7 июля в польском Старе-Яблонки чемпионата Европы, в котором Королева принимала участие. Приехавшие на место врачи скорой помощи пытались ее реанимировать, но безуспешно.

Королева занималась гандболом с 15 лет, выступала за "Ставрополье" на позиции левого крайнего, также играла за молодежную сборную России.