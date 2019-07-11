Угрозы жизни пациентам интерната в Хабаровском крае после вспышки инфекции нет

ХАБАРОВСК, 11 июля. /ТАСС/. Жизни пациентов психоневрологического интерната в Эльбане в Хабаровском крае, где произошла вспышка кишечной инфекции, ничего не угрожает. Об этом говорится в сообщении регионального Минздрава на странице ведомства в Instagram в четверг.

В Эльбанском психоневрологическом интернате заболело 197 человек, сообщалось, что большинство из них получают лечение на месте, 19 человек были доставлены в больницу Амурска.

"Сейчас угрозы для жизни пациентов нет, отмечается положительная динамика, прогноз благоприятный. Дополнительно для усиления противоэпидемических мероприятий в поселок Эльбан будет направлена главная медицинская сестра Амурской центральной районной больницы. В интернате продолжается круглосуточное наблюдение врача-инфекциониста", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 178 человек из числа заболевших изолированы. В учреждении, как сообщалось, развернут инфекционный стационар. На месте работают специалисты из Амурска и Хабаровска, сотрудники Роспотребнадзора ведут эпидемиологическое расследование. В интернате выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

Министерство здравоохранения Хабаровского края сообщало, что сотрудники интерната обратились за помощью врачей несвоевременно, что повлекло ухудшение состояния пациентов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Эльбанский психоневрологический интернат предназначен для проживания граждан пожилого возраста, а также граждан, страдающих психическими расстройствами, и инвалидов от 18 лет. Там постоянно находятся 456 человек.