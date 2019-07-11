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Источник: ошибка при ведении сварочных работ стала причиной взрыва в жилом доме в Москве

По предварительным данным, взорвались два баллона с газовоздушной смесью

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Причиной взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы стала ошибка рабочих при ведении сварочных работ на одном из этажей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, взрыв произошел на 11-м этаже из-за сварочных работ, которые велись неправильно. Взорвались два баллона с газовоздушной смесью", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в 12-этажном панельном доме по адресу: проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. Проводится эвакуация жильцов. Сведения о пострадавших пока не поступали.

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