Источник: ошибка при ведении сварочных работ стала причиной взрыва в жилом доме в Москве

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Причиной взрыва в жилом доме на северо-востоке Москвы стала ошибка рабочих при ведении сварочных работ на одном из этажей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По предварительным данным, взрыв произошел на 11-м этаже из-за сварочных работ, которые велись неправильно. Взорвались два баллона с газовоздушной смесью", - сказал собеседник агентства.

ЧП произошло в 12-этажном панельном доме по адресу: проезд Бестужевых, д. 12, подъезд 6. Проводится эвакуация жильцов. Сведения о пострадавших пока не поступали.