Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы арестовал до 3 сентября гражданина РФ Константина Антонца, подозреваемого в государственной измене. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу Антонца Константина, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, сроком до 3 сентября", - сказала пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.

Как следует из открытых источников, до 2016 года Зимина была директором Балтийского центра диалога культур в Калининграде, является независимым экспертом и членом Клуба друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Ранее в ОНК сообщали, что ее задержали сотрудники ФСБ в Калининграде и перевезли в Москву, где она была арестована. Подробности ее уголовного дела не разглашаются.