В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя столичного Главного следственного управления СК РФ Юлия Иванова, подозреваемые задержаны.

"Вечером 10 июля в помещении торгового центра на Новокузнецкой улице четверо мужчин применили насилие в отношении двух сотрудников ОМВД России по району Замоскворечье в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей. Одного из сотрудников госпитализировали в больницу с черепно-мозговой травмой, второй сотрудник проходит медицинское обследование", - сказала Иванова.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Подозреваемые задержаны и доставлены в следственный отдел, с ними проводятся следственные действия. Устанавливаются причины нападения.