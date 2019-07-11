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Верховный суд Башкирии оставил под арестом кассиршу, подозреваемую в краже 20 млн рублей

Она пробудет под стражей до 2 сентября

УФА, 11 июля. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии не удовлетворил жалобу на арест сотрудницы банка, которая подозревается в хищении 20 млн рублей из кассы, она останется под стражей до 2 сентября, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе суда.

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"Верховный суд оставил без изменений постановление суда первой инстанции, мера пресечения оставлена той же - заключение под стражу на два месяца, до 2 сентября", - сказали в пресс-службе.

В конце мая представитель банка сообщил в полицию, что из кассы пропали более 20 млн рублей. В преступлении заподозрили сотрудницу банка, которая вместе с мужем и двумя детьми скрылась в Казани. Было возбуждено уголовное дело о присвоении или растрате, в начале июля женщину арестовали на два месяца.

Также был задержан муж подозреваемой. По версии следствия, он неоднократно приезжал в банк и получал от жены похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте. Он тратил их на ставки на спорт. В отношении него возбуждено дело о краже.

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