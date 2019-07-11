Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Газовая станция высокого давления горит на территории ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах, существует угроза распространения огня. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
"По уточненной информации, на территории ТЭЦ в деревне Челобитьево городского округа Мытищи возник пожар на газовой станции высокого давления. Есть угроза распространения огня, в том числе на строящееся здание общежития", - сказал собеседник агентства.
При этом в МЧС России заявили, что пожар не представляет угрозы жилому сектору. "Угрозы жилым домам нет", - сказал представитель министерства.
По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 метров. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности.
В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что горит газовая станция высокого давления. На место прибывают пожарные расчеты, МЧС России привело в готовность противопожарные вертолеты.
В пресс-службе Министерства здравоохранения региона сообщили, что пострадали шесть человек.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.
Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах.
По просьбе МЧС направляем дополнительно 50 единиц техники для ликвидации пожара на участке газопровода в районе Мытищ. Оказываем всю необходимую помощь.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 11 июля 2019 г.
Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.
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