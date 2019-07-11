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Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах

В МЧС России заявили, что пожар на газовой станции высокого давления не представляет угрозы жилому сектору
ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), Мытищи АГН "Москва"
Описание
ТЭЦ-27 (Северная ТЭЦ), Мытищи
© АГН "Москва"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Газовая станция высокого давления горит на территории ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах, существует угроза распространения огня. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По уточненной информации, на территории ТЭЦ в деревне Челобитьево городского округа Мытищи возник пожар на газовой станции высокого давления. Есть угроза распространения огня, в том числе на строящееся здание общежития", - сказал собеседник агентства.

При этом в МЧС России заявили, что пожар не представляет угрозы жилому сектору. "Угрозы жилым домам нет", - сказал представитель министерства.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 метров. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности.

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что горит газовая станция высокого давления. На место прибывают пожарные расчеты, МЧС России привело в готовность противопожарные вертолеты.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона сообщили, что пострадали шесть человек.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию с возгоранием под личный контроль, сообщила пресс-служба главы и правительства региона.

Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара на участке газопровода в подмосковных Мытищах. 

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

В новость были внесены изменения (12:27 время мск) — добавлена информация по тексту.

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