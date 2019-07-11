Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Газовая станция высокого давления горит на территории ТЭЦ "Северная" в подмосковных Мытищах, существует угроза распространения огня. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По уточненной информации, на территории ТЭЦ в деревне Челобитьево городского округа Мытищи возник пожар на газовой станции высокого давления. Есть угроза распространения огня, в том числе на строящееся здание общежития", - сказал собеседник агентства.

При этом в МЧС России заявили, что пожар не представляет угрозы жилому сектору. "Угрозы жилым домам нет", - сказал представитель министерства.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, наблюдается столб огня высотой 50 метров. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности.

В ГУ МЧС по Московской области подтвердили, что горит газовая станция высокого давления. На место прибывают пожарные расчеты, МЧС России привело в готовность противопожарные вертолеты.

В пресс-службе Министерства здравоохранения региона сообщили, что пострадали шесть человек.