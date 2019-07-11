ПФР оказывает содействие при проведении следственных действий с замглавы фонда

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пенсионный фонд России оказывает необходимое содействие следственным органам, которые проверяют замглаву фонда Алексея Иванова. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе ПФР.

Ранее РБК сообщило, что правоохранительные органы провели следственные действия с замглавы Пенсионного фонда Алексеем Ивановым. Издание также сообщило о его задержании.

"Следственным органам оказывается необходимое содействие. Фонд работает в штатном режиме", - рассказали в ПФР.

Комментариями следственных органов ТАСС пока не располагает.

Биографическая справка

Алексей Иванов родился 15 июня 1960 года. В 1982 году окончил высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. Попова по специальности "математическое обеспечение автоматизированных систем управления, инженерная оперативно-тактическая, автоматизированная системы управления". В 1991 году окончил военную Краснознаменную академию связи ордена Ленина им. С.М. Буденного.

С 2002 года по 2016 год работал в коммерческих структурах, где под его руководством были реализованы ряд значимых проектов в области информационных технологий.

С 2016 года занимал должность советника председателя правления Пенсионного фонда России.

Пятого апреля 2017 года был назначен на должность заместителя председателя правления фонда, где курировал вопросы информационных технологий, телекоммуникаций, персонифицированного учета, информационной безопасности, предоставления Пенсионным фондом услуг в электронном виде.