Экс-глава "Водоканала" Якутска отправлен под домашний арест

ЯКУТСК, 11 июля. /ТАСС/. Якутский горсуд отправил экс-руководителя местного предприятия "Водоканал", подозреваемого в превышении должностных полномочий, под домашний арест. Об этом сообщается в четверг на сайте регионального управления СК РФ.

"Следственным отделом по Якутску следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия), с учетом полного признания вины обвиняемым, активного сотрудничества со следствием, согласия возмещения ущерба перед АО "Водоканал" в полном объеме, перед Якутским городским судом возбуждено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Бывший директор АО "Водоканал" обвиняется совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"). 10 июля подозреваемый был задержан, следствием ему предъявлено обвинение.

По версии следствия, экс-глава предприятия заключил договор на поставку воды с предприятием "Гейзер", директором которого является его супруга. Вода из скважины "Гейзера" использовалась "Водоканалом" с 2009 по 2017 годы, но необходимости в этом резервном источнике не было. Ущерб превысил 30 млн рублей.