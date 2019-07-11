Задержан обвиняемый в убийстве сотрудника ГИБДД, разыскивавшийся более 15 лет

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали участника организованной преступной группы, который обвиняется в убийстве инспектора ГИБДД в 2003 году. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Московской области при участии Росгвардии задержан мужчина, находившийся в международном розыске более 15 лет", - сказала она.

По ее словам, в январе 2003 года задержанный и четверо его соучастников на похищенных машинах, планировали разбойное нападение на инкассаторов, перевозивших деньги из аэропорта Рощино, и организовали засаду на трассе Тюмень - Ирбит. "Однако их автомобили привлекли внимание наряда ДПС. Опасаясь задержания, участники группы открыли по сотрудникам Госавтоинспекции стрельбу из автоматического оружия и причинили одному из них смертельное ранение. Ценой своей жизни сотрудник ДПС предотвратил нападение на перевозчиков денежных средств, а возможно, и их гибель", - отметила официальный представитель МВД.

По данному факту в январе 2003 года прокуратурой Тюменской области были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 ("Убийство двух и более лиц"), а также по еще ряду статей.

В течение последующего времени четверо участников преступления задержаны сотрудниками правоохранительных органов и впоследствии осуждены. Последнему из подозреваемых, объявленному в международный розыск, удавалось более 15 лет скрываться от следствия. "Сотрудники уголовного розыска установили, что разыскиваемый, используя паспорт на имя своего брата, сменил анкетные данные и скрывается в деревне Горшково Дмитровского района Московской области, где занимается изготовлением мягкой мебели. В результате оперативно-разыскных мероприятий мужчина задержан. В ходе дактилоскопической экспертизы его личность идентифицирована", - сказала Волк.

По ее словам, в состав организованной группы в общей сложности входило 13 человек, на счету которой не только убийство сотрудника Госавтоинспекции, но и несколько десятков тяжких и особо тяжких преступлений. "11 из них осуждены, в том числе и организатор. В настоящее время предпоследний участник задержан, еще один находится в федеральном розыске", - добавила Волк.