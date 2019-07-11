ГИБДД перекрыло движение на участке Осташковского шоссе из-за пожара на ТЭЦ

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция перекрыла движение автотранспорта в обе стороны на участке Осташковского шоссе из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области, объехать можно через Ярославское шоссе.

"Движение автотранспорта перекрыто в обе стороны от 1 км Осташковского шоссе до торгового центра "Июнь". Убедительная просьба выбирать пути объезда через Ярославское шоссе", - сказал собеседник агентства.

Движение перекрыто и на некоторых дорогах Мытищ. "В связи с произошедшим возгоранием на Волковском шоссе ограничено движение в городе Мытищи. В частности, движение ограничили на пересечении Волковского шоссе с Осташковским шоссе", - отметили в полиции.

В Мытищах около поселка Челобитьево горит станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, в настоящее время в районе ЧП наблюдается столб огня высотой 50 м. Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь".

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

В новость были внесены изменения (12:49 время мск) — добавлен третий абзац.