Источник: на ТЭЦ "Северная" в Мытищах горит газопровод

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ТЭЦ "Северная" в Мытищах будет отключена из-за пожара на газопроводе, возникшего из-за возгорания газовой станции высокого давления. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Горит газопровод, сейчас принимаются меры к перекрытию трубы, ТЭЦ будет отключена", - сказал собеседник агентства.

В подмосковных Мытищах около поселка Челобитьево загорелась в четверг станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, в районе ЧП наблюдается столб огня высотой 50 метров. По данным МЧС, к месту направлены два вертолета МЧС и два пожарных поезда.

По последним данным, пострадали семь человек, площадь возгорания составляет 200 кв. метров.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.