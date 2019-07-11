ТЭЦ "Северная" в Мытищах, где произошел пожар, прекращает выработку электроэнергии

"Станция снижает мощность до 0, риска нарушения энергоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. ТЭЦ-27 "Мосэнерго", где произошел пожар , прекращает выработку электроэнергии, но рисков нарушения энергоснабжения потребителей нет. Об этом говорится в сообщении Минэнерго.

Что известно о пожаре на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах

Минэнерго отмечает, что для того, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения потребителей, из резерва выведены другие объекты генерации. Мощность генерации на работающих станциях уже увеличена.

В свою очередь представитель пресс-службы "Мосэнерго" сообщил ТАСС, что возгорание произошло за территорией станции на газопроводе, осуществляющем подачу газа на ТЭЦ-27. Оборудование станции в результате инцидента не пострадало, отметили в компании.

В подмосковных Мытищах около поселка Челобитьево загорелась в четверг станция высокого давления на территории ТЭЦ-27. Пожару присвоен третий, повышенный, номер сложности. По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв, в настоящее время в районе ЧП наблюдается столб огня высотой 50 метров.

ТЭЦ-27 известна также под названием Северная ТЭЦ, она вырабатывает электрическую и тепловую энергию. Станция мощностью 1060 МВт была введена в эксплуатацию в 1996 году. Основное топливо для станции - природный газ, аварийное - дизельное топливо.

В новость внесены изменения - (12:55 мск) - добавлен комментарий "Мосэнерго".