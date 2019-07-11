Вандалы повредили объекты в сквере памяти погибших при взрыве в Магнитогорске

11 июля. /ТАСС/. Малые архитектурные формы сквера, созданного на месте взрыва в жилом доме в Магнитогорске (Челябинская область), были частично повреждены неизвестными в ночь на 11 июля. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УМВД по Магнитогорску в четверг.

Сквер на месте гибели 39 человек в результате обрушения подъезда многоэтажки в Магнитогорске был создан в июне 2019 года. В сквере высажены деревья по количеству жертв трагедии, установлены скамейки, созданы рисунки.

"В полицию поступила информация о повреждении некоторых объектов сквера. По имеющейся информации, часть конструкций, установленных в сквере, были измазаны маслом", - сказали в пресс-службе, добавив, что сотрудниками полиции проводится проверка, направленная на установление свидетелей и очевидцев произошедшего, а также лиц, причастных к преступлению.

Взрыв, причиной которого, предположительно, был бытовой газ, 31 декабря 2018 года привел к обрушению седьмого подъезда десятиэтажного жилого дома в Магнитогорске. Круглосуточная поисково-спасательная операция велась четыре дня. Из полуразрушенных квартир седьмого подъезда многоэтажки в первые часы после трагедии были спасены 18 человек, еще шесть человек, в том числе двух детей, сотрудники МЧС спасли при разборе завалов. В результате обрушения погибли 39 человек, среди них шесть детей.