Что известно о пожаре на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах

На территории теплоэлектроцентрали "Северная" в деревне Челобитьево городского округа Мытищи загорелась газовая станция высокого давления. В экстренных службах уточнили, что пожар затронул газопровод.

Пожару присвоен третий, повышенный уровень сложности. Впоследствии пожарные ликвидировали факельное горение.

В Центре медицины катастроф сообщили, что пострадали семь человек. У них диагностированы ожоги первой и второй степени

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв.