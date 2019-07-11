Что известно о пожаре на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах

На территории ТЭЦ "Северная" в Подмосковье произошел пожар. По предварительным данным, пострадали семь человек.
Что произошло
На территории теплоэлектроцентрали "Северная" в деревне Челобитьево городского округа Мытищи загорелась газовая станция высокого давления. В экстренных службах уточнили, что пожар затронул газопровод.
Пожару присвоен третий, повышенный уровень сложности. Впоследствии пожарные ликвидировали факельное горение.
В Центре медицины катастроф сообщили, что пострадали семь человек. У них диагностированы ожоги первой и второй степени
По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв.
Кто участвует в ликвидации возгорания
На месте ЧП работают пожарные расчеты, МЧС России привело в готовность противопожарные вертолеты.
Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара.
Госавтоинспекция перекрыла движение автотранспорта в обе стороны от 1-го км Осташковского шоссе до торгового центра "Июнь".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.
Что известно о ТЭЦ "Северная"
Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт.
Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.