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Что известно о пожаре на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах

© Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

На территории ТЭЦ "Северная" в Подмосковье произошел пожар. По предварительным данным, пострадали семь человек.

Что произошло

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На территории теплоэлектроцентрали "Северная" в деревне Челобитьево городского округа Мытищи загорелась газовая станция высокого давления. В  экстренных службах уточнили, что пожар затронул газопровод.

Пожару присвоен третий, повышенный уровень сложности. Впоследствии пожарные ликвидировали факельное горение.

В Центре медицины катастроф сообщили, что пострадали семь человек. У них диагностированы ожоги первой и второй степени

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв.

Кто участвует в ликвидации возгорания

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На месте ЧП работают пожарные расчеты, МЧС России привело в готовность противопожарные вертолеты.

Власти Москвы направили по просьбе МЧС 50 единиц спецтехники для помощи в ликвидации пожара. 

Госавтоинспекция перекрыла движение автотранспорта в обе стороны от 1-го км Осташковского шоссе до торгового центра "Июнь".

Губернатор Московской области Андрей Воробьев взял ситуацию под личный контроль.

Что известно о ТЭЦ "Северная"

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Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт.

Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

 

Теги
РоссияПожар на ТЭЦ "Северная" в Мытищах
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