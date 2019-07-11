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В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни

Они подозреваются в получении взятки
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы избрал меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд избрал в отношении 10 задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу, некоторым избран домашний арест", - сказала представитель суда Юнона Царева, не уточнив подробностей.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что ряд сотрудников Домодедовской таможни задержан по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

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