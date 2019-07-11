Экологи не зафиксировали превышений норм загрязняющих веществ из-за пожара в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Столичный "Мосэкомониторинг" не зафиксировал превышений норм концентрации загрязняющих веществ вблизи ТЭЦ-27 "Северная" в Мытищах, где в четверг произошел пожар. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"В связи с пожаром на ТЭЦ-27 в Мытищах "Мосэкомониторинг" направил передвижную лабораторию для замеров качества атмосферного воздуха в близлежащих районах Москвы. Автоматические станции контроля загрязнения атмосферного воздуха, расположенные в Москве, не зафиксировали превышений загрязняющих веществ. Специалисты "Мосэкомониторинга" также отмечают, что сегодня хорошие условия рассеивания и загрязняющие вещества не накапливаются в приземном слое атмосферы", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, в комплексе отметили, что из-за пожара на ТЭЦ нет угрозы для жизнеобеспечения Москвы. "Силами МЧС Московской области проводятся все необходимые мероприятия по тушению пожара на территории рядом с ТЭЦ-27. Угроз для жизнеобеспечения Москвы нет. Подача тепла и электроэнергии проходит в штатном режиме. Все оперативные службы города находятся на месте проведения работ", - говорится в сообщении.

В свою очередь, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что пожар не повлияет на экологическую ситуацию в регионе.

"Все московское энергокольцо в таких ТЭЦ, оно поставляет как электроэнергию, так и тепло. Это неопасный производственный объект. Он достаточно управляемый, поэтому каких-то выбросов, последствий точно там нет. Там используется газ как основной вид топлива. Он не может никак нанести вред окружающей среде и жителям", - сказал он.

Также Грабчак прокомментировал возобновление работы ТЭЦ "Северная". "Как только пожар будет потушен и восстановлен газопровод, пройдут регламентные работы - мы, конечно, проверим безопасность и надежность функционирования оборудования - ТЭЦ может быть запущена и дальше работать в составе энергосистемы Московского региона", - пояснил он.

Ранее сообщалось, что на территории ТЭЦ загорелась газовая станция высокого давления, пожару был присвоен третий, повышенный уровень сложности. Факельное горение к настоящему моменту ликвидировано.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ. По данным на сайте предприятия, оно управляется "Мосэнерго".

В новость были внесены изменения (13:33 время мск) — добавлен комментарий Минэнерго РФ.