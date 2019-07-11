Пожар на ТЭЦ в Мытищах локализован

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание , возникшее на территории ТЭЦ "Северная" в Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

На эту тему

"В 13:15 мск после пенной атаки объявлена локализация пожара на площади 800 кв. м", - сказал представитель МЧС.

На территории ТЭЦ в деревне Челобитьево Мытищинского городского округа загорелась газовая станция высокого давления, газопровод, технические помещения и хозяйственно-административное здание. В тушении пожара задействованы два вертолета и два пожарных поезда. Всего борьбу с огнем ведут 157 человек.

Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году. Суммарная мощность станции - 1060 МВт. Основным топливом, используемым на станции, является природный газ.

В новость внесены изменения - (13:35 мск) - добавлены подробности.