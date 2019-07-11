В Дагестане пограничники пресекли канал перевозки более тонны осетра

11 июля. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ Дагестана совместно с УФСБ и МВД республики пресекли канал перевозки более тонны незаконно добытого осетра. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В районе населенного пункта Таловка Тарумовского района Республики Дагестан при осмотре автомобиля "Газель", под управлением гражданина РФ в тайниках, оборудованных в кузове, обнаружено более 1 тонны рыбы осетровых видов. По предварительной оценке, нанесенный ущерб водным биоресурсам РФ составил около 52,3 млн рублей", - сообщили в ЦОС.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ").