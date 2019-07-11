В крови обвиняемого в угоне самолета жителя Югры обнаружены наркотики

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Наркотики обнаружены в крови жителя села Угут Ханты-Мансийского автономного округа Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе, сообщила в четверг журналистам его адвокат Анастасия Калинина во время перерыва в судебном заседании по продлению мужчине меры пресечения.

"В крови Шаповалова были обнаружены наркотики. Химия, типа спайса", - сказала Калинина, сославшись на материалы суда.

По ее словам, ее подзащитный страдает шизофренией, это отражено в медицинском заключении.

Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing компании "Аэрофлот" рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

Ранее Шаповалова перевели в психиатрическую больницу, судебная экспертиза признала его невменяемым.

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