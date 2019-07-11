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В Мурманске возбудили дело после обнаружения тела младенца в мусорном баке

По предварительной информации, смерть ребенка наступила после того, как его утопили

МУРМАНСК, 11 июля. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после обнаружения трупа новорожденного ребенка в мусорном баке в Мурманске. Как сообщается в четверг на сайте следственного управления СК РФ по Мурманской области, мать ребенка установлена, с ней работают следователи.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ ("Убийство матерью новорожденного ребенка")", - говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 10 июля дворник нашел в баке мусоропровода тело новорожденной девочки, завернутое в ткань. В ходе осмотра места происшествия видимых повреждений на теле ребенка не обнаружено. Сотрудники полиции и следственного комитета установили мать девочки, ей оказалась местная жительница 1986 года рождения.

По предварительным результатам экспертизы, девочка родилась живой и является биологической дочкой подозреваемой. По предварительной версии, смерть ребенка наступила после того, как его утопили.

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