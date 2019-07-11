Пожар рядом с ТЭЦ в Мытищах произошел из-за прорыва газопровода

МЫТИЩИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Пожар рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах произошел в результате прорыва газопровода. Об этом сообщил замглавы МЧС Илья Денисов.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

Он уточнил, что пожар возник вне территории ТЭЦ. "В 11:10 мск поступила информация, что происходит факельное горение вне территории ТЭЦ. К прибытию первого подразделения было установлено, что в результате порыва газопровода происходит исход газа под давлением и факельное горение на высоте порядка 40 метров", - сказал он журналистам. Денисов отметил, что точные причины аварии и пожара устанавливают правоохранительные органы.

В Минэнерго РФ сообщили ТАСС, что пожар был на газопроводе "Мосгаза". "По уточненной информации МЧС России, возгорание происходит за территорией ТЭЦ. Горит газопровод диаметром 700 мм АО "Мосгаз". Риска нарушения энергоснабжения потребителей нет", - отмечается в сообщении ведомства.

В новость внесены изменения - (14:00 мск) - добавлен комментарий Минэнерго.