Пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ в Мытищах ликвидирован

МЫТИЩИ /Московская область/, 11 июля. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали пожар на газопроводе рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах, продолжается тушение возгорания трансформаторной будки. Об этом сообщил журналистам замглавы МЧС РФ Илья Денисов.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Пожар на газопроводе высокого давления ликвидирован. Ведется тушение трансформаторной будки и отдельных очагов горения, готовится пенная атака. Угрозы жителям Московского региона и экологии нет", - сказал он.

Денисов отметил, что пожар не повлиял на работу ТЭЦ. "Энергоснабжение не нарушалось, на работу ТЭЦ это не повлияло, хотя на ее территории есть повреждения из-за факельного горения", - сказал он журналистам.

В новость внесены изменения - (14:09 мск) - расширен комментарий замглавы МЧС.