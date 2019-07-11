Суд оставил в СИЗО экс-замминистра культуры по делу об организации преступного сообщества

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Апелляционная коллегия Мосгорсуда оставила под арестом до 16 августа бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановление Мосгорсуда оставить без изменения, жалобу защиты - без удовлетворения", - огласила решение судья.

В апреле Пирумову было предъявлено обвинение по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества"). По версии следствия, в преступное сообщество, помимо Пирумова, входили руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, находящийся в международном розыске и арестованный заочно.

По данным следствия, Пирумов, Мазо и Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. При этом большая часть полученных в качестве аванса денег была перечислена в подконтрольные им организации. Государственный музей "Эрмитаж" в рамках уголовного дела заявил иск о компенсации более 856 млн рублей.

Это второе уголовное дело в отношении Пирумова. Ранее он был осужден на 1,5 года колонии по делу о хищении, но был отпущен в зале суда в связи с тем, что суд учел срок его нахождения в СИЗО в период расследования дела. Установлено, что в 2012 году Пирумов создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты, предоставляя недостоверную информацию и завышая стоимость услуг на выполнение реставрационных работ. В деле фигурировали семь эпизодов хищения средств, выделенных на реставрационные работы в Москве, Пскове, Калуге, Тамбове и Калининграде.