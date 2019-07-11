Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции "Каширская"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел накануне поздно вечером. Между Меркушовым и незнакомым ему ранее машинистом метро вспыхнул конфликт на станции метро "Каширская". Между мужчинами завязалась драка. В результате сотрудник метрополитена был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Меркушов был задержан полицейскими, которые выявили у начальника омской полиции признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования высокопоставленный полицейский отказался. "Меркушов ранее прибыл в Москву для того, чтобы пройти переподготовку в Академии управления МВД РФ, в момент конфликта с машинистом он был слушателем этого учебного заведения. Пострадавший работник метро также был в момент драки не при исполнении своих служебных обязанностей, у него в этот день был выходной", - уточнил собеседник ТАСС.

В пресс-службе Академии управления МВД ТАСС подтвердили факт происшествия с участием слушателя этого вуза, однако подробности не привели. "По факту информации об инциденте между слушателем Академии управления МВД России и гражданином в вестибюле метро проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего. В настоящий момент слушатель отчислен из Академии управления", - сказали в пресс-службе вуза.