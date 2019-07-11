Дело, по которому идут обыски в райадминистрации Петербурга, возбуждено по материалам УФАС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Уголовное дело по статье 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции"), в связи с которым проводятся обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, было возбуждено по материалам городского Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС). Об этом ТАСС в четверг сообщил руководитель управления Вадим Владимиров.

"Мы с этим связаны, мы тут работали вместе с органами экономической безопасности ФСБ. Материалы наши", - сказал собеседник агентства, отметив, что других подробностей дела раскрыть не может.

Он добавил, что статья 178 УК РФ используется не часто для расследования подобных преступлений. "Как правило инкриминируется злоупотребление служебным положением, мошенничество. Хотя сама эта статья [об ограничении конкуренции] - достаточно серьезная", - отметил Владимиров. Данная статья предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщалось ранее, правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга. Источник ТАСС сообщил, что дело возбуждено по статье об ограничении конкуренции, в управлении ФСБ по Петербургу и Ленинградской области ТАСС подтвердили участие в обысках сотрудников ведомства, отказавшись от дальнейших комментариев.

Колпинский район расположен к юго-западу от центра Петербурга, главой администрации района является Анатолий Повелий. Административным центром района является город Колпино, в нем же находится районная администрация на бульваре Победы.