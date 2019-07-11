Адвокат опровергла свои слова о наркотиках в крови обвиняемого в угоне самолета в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 июля. /ТАСС/. Адвокат жителя села Угут Ханты-Мансийского автономного округа Павла Шаповалова, обвиняемого в угоне пассажирского самолета в январе, Анастасия Калинина опровергла собственное заявление о наркотиках, найденных в крови подзащитного. Об этом она в четверг сообщила корреспонденту ТАСС.

"Да, ошиблась, ни наркотиков, ни алкоголя в крови Шаповалова не обнаружено", - ответила Калинина на вопрос корреспондента ТАСС, добавив, что опровергает ранее сказанное.

Экспертиза, проведенная следователями Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, не выявила в анализах Шаповалова алкоголь, а также наркотических и психотропных средств. Ранее Калинина в перерыве судебного заседания по продлению меры пресечения сообщила о найденных в крови Шаповалова наркотиках.

Суд назначил рассмотрение дела на 18 июля, продлив меру пресечения Шаповалову на время судебного разбирательства. Он был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва. Через 15 минут после вылета самолет взял курс в обратном направлении и был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где и совершил посадку. На допросе обвиняемый не смог пояснить причину своих действий.

В середине июня дело Шаповалова было направлено в суд для применения принудительной меры медицинского характера. Обвиняемого перевели в психиатрическую больницу, продлив срок ареста до 21 июля. Психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала его невменяемым.