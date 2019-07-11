СК возбудил уголовное дело по факту пожара рядом с ТЭЦ в Мытищах

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности и защищенности объектов ТЭК по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

"Следственными органами СК РФ по Московской области по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217.1 УК РФ ("Нарушение требований обеспечения безопасности и защищенности объектов топливно-энергетического комплекса")", - сказала Врадий.

По данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошел выброс газа. "В результате начался пожар в 200 метрах от места выброса, на территории ООО "Навигатор" (представляет широкий спектр услуг для водителей - прим. ТАСС). Компании причинен ущерб на сумму порядка 150 млн рублей", - пояснила представитель СК.

В результате пожара погиб один человек. На месте происшествия работают следователи и криминалисты подмосковного ГСУ СК. Проводится осмотр прилегающей к месту пожару территории, допрашиваются свидетели, устанавливаются личности пострадавших и их число.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московского области Наталия Григорьева, надзорное ведомство проводит проверку по факту пожара. "В настоящее время причины пожара устанавливаются. На месте происшествия находится заместитель прокурора области Андрей Ганцев", - сказала Григорьева. По ее словам, прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту пожара.

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