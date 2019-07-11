МВД предъявило обвинение мужу сотрудницы банка, укравшей 20 млн рублей в Башкирии

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудники полиции предъявили обвинение супругу бывшей сотрудницы одного из башкирских банков, которая похитила 20 млн рублей и скрылась с семьей в Казани. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что 27 мая в полицию обратился представитель банка, который сообщил, что из кассы пропали более 20 млн рублей. Позже была установлена причастность к совершению преступления одной из сотрудниц банка, которая вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась в Казани. Она была задержана на съемной квартире по подозрению в хищении денег, позже был задержан ее супруг за соучастие в преступлении.

"Сегодня Орджоникидзевским районным судом Уфы фигуранту уголовного дела о краже в особо крупном размере из финансово-кредитного учреждения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Следователем следственной части Главного следственного управления МВД по Республике Башкортостан ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража")", - сказала Волк, добавив, что с мужчиной проведены следственные действия, в том числе по месту преступления в городе Салавате, а также в ряде других районов, где он вместе с женой и детьми скрывался от сотрудников полиции.