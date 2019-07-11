Общая площадь пожара в районе ТЭЦ в Мытищах составила 1,4 тыс. кв. м

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Общая площадь пожара, возникшего из-за прорыва газопровода рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах, составила 1,4 тыс. кв. метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Московской области.

Что известно о пожаре рядом с ТЭЦ "Северная" в Мытищах

Пожар возник на газопроводе вне территории ТЭЦ, из-за факельного горения огонь перекинулся на станцию высокого давления, административное здание и производственно-административное здание, где загорелась кровля. "Пожарные ликвидировали горение на станции высокого давления, в административном и производственно-административном здании. Общая площадь пожара составила 1400 кв. м", - пояснил собеседник агентства.

В результате пожара погибла женщина, еще 13 человек пострадали, один из них госпитализирован.

Как сообщил журналистам замглавы МЧС Илья Денисов, в результате прорыва газопровода возникло факельное горение высотой 40 метров.